Симоньян вышла из больницы и пожелала напавшей на нее Соболь «побольше детишек»

Москва, 7 июня. Главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян, пострадавшую от нападения помощницы Алексея Навального Любови Соболь, выписали из больницы. Симоньян поставили диагноз «угроза позднего выкидыша», сообщила главред RT в своем Telegram-канале.

Симоньян поблагодарила врачей и попросила прощения у тех, с кем должна была встретиться в Петербурге 7 июня.

Кроме того, Симоньян пожелала Любови Соболь, а также жене и дочери Навального «крепкого здоровья, долгих лет жизни, легких беременностей и побольше детишек». Пострадавшая от нападения надеется, что юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» сама понимает, что поступила плохо, и мучается этим.

«Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том», — заключила главред RT.

Напомним, вечером 6 июня Любовь Соболь напала на Маргариту Симоньян в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Помощница Навального караулила главного редактора RT у входа с камерой, а затем погналась за беременной Симоньян по коридорам редакции, пока ту не спрятали в кабинете сотрудники «Эха Москвы».

После нападения неадекватной Соболь Симоньян, находящаяся на 18-й неделе беременности почувствовала себя плохо. Пострадавшую госпитализировали в одну из московских больниц.

Что касается Соболь, то сейчас она борется за место в Московской городской думе. Помощница Навального намерена построить карьеру за счет избирателей от 43-го округа столицы. При этом вся предвыборная кампания юриста «ФБК» сопровождается скандалами.

Так, «кандидат» Соболь накинулась на улице на прохожего, который снимал ее на камеру мобильного телефона. При этом съемка была абсолютно законной, поскольку они находились в общественном месте. Помощница Навального оскорбляла молодого человека, била и требовала извинений. Когда парень попытался убежать, разъяренная Соболь погналась за ним.

Также в апреле «кандидат» агрессивно отреагировала на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о намерении Соболь «публиковать данные о своих доходах и имуществе», заданный во время встречи помощницы Навального с избирателями. Журналиста силой оттолкнули от Соболь, сославшись на автограф-сессию для волонтеров.