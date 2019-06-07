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Бизнесмен Евгений Пригожин осудил выходку юриста ФБК Соболь в отношении беременной Симоньян

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Бизнесмен Евгений Пригожин осудил выходку юриста ФБК Соболь в отношении беременной Симоньян

Петербургская компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, осудила нападение юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь на беременную главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян. Сообщение опубликовала пресс-служба.

В тексте отмечается, что Пригожин резко осудил выходку Соболь и предложил ей и ее сторонникам нападать не на Симоньян, а лично на него, и указал адрес, где это можно сделать.

«Соболь и так называемому ФБК, любым журналистам и активистам из демшизоидной тусовки, а также другим группам либерастов предлагаем проявлять агрессию не в адрес Симоньян, а лично против Пригожина», — сообщает пресс-служба.

Бизнесмен Евгений Пригожин осудил выходку юриста ФБК Соболь в отношении беременной Симоньян

Напомним, Любовь Соболь вечером 6 июня подкараулила беременную Маргариту Симоньян в редакции «Эха Москвы». Как сообщают очевидцы, юрист прождала Симоньян не менее 30 минут. Соболь в грубой форме задавала вопросы о мэре Москвы Сергее Собянине. Самочувствие Симоньян после этого ухудшилось, ее доставили в больницу, где ввели капельницу. Сообщалось, что появилась угроза прерывания беременности.

Соболь в среду, 5 июня, зарегистрировалась кандидатом на выборы в Мосгордуму. Чтобы попасть туда, ей нужно пройти муниципальный фильтр — собрать пять тысяч подписей. Соболь теперь любыми способами пытается создать ажиотаж вокруг своей кандидатуры.

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Автор: Сергей Петров
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