«Нафтогаз» назвал условие для переговоров с Россией​​​​​​​

Киев, 7 июня. «Нафтогаз Украины» готов к переговорам с российской стороной по газу только с участием ЕС, любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам. Такое условие назвал глава компании Андрей Коболев.

Ранее глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил о готовности обсудить поставку газа на Украину на 25% дешевле, чем по реверсу.

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — ответил Коболев в Facebook.

Он отметил, что компания в настоящее время покупает газ в Европе в первом квартале — по 259 долларов, во втором квартале — по 212 долларов, в июле будет закупать по 178 долларов.

Напомним, срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

В апреле 2018 года глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованны. В свою очередь глава «Газпрома» Миллер неоднократно заявлял, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину.

При этом в 2015 году Киев прекратил закупку газа у Москвы. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

Глава Минэнерго РФ ранее сообщил, что переговоры по газовому вопросу в трехстороннем формате РФ-ЕС-Украина намечены на середину июля.