Эндокринолог предупредила об опасности постоянной жажды

Москва, 7 июня. Постоянная жажда вне зависимости от частоты приема жидкости может быть симптомом диабета, в том числе и несахарного, предупредила врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД РФ) Тамара Гелашвили.

Специалист отметила, что причин возникновения неприятного ощущения несколько. Чаще всего жажда может свидетельствовать о нарушении водно-солевого баланса, которое может произойти в жаркую погоду и при интенсивных физических нагрузках, а также при диарее. В таком случае медик посоветовала пить больше жидкости.

Однако жажда, по ее словам, может быть симптомом опасных болезней, в частности диабета. О нем может свидетельствовать сухость во рту, которая остается даже после обильного питья. Кроме того, речь может идти о проблемах с почками, передает «Аргументы и Факты».

Жажда также может быть вызвана приемом препаратов, в частности отхаркивающих, мочегонных, антигистаминных или некоторых антибиотиков, отметила врач. Кроме того, сухость во рту — признак интоксикации организма. Человек может испытывать жажду и после травмы.

Гелашвили настоятельно порекомендовала не пренебрегать визитом к врачу, поскольку своевременная диагностика способная значительно облегчить постановку правильного диагноза.

Ранее медики назвали пять «странных» признаков сахарного диабета. Заболевание возникает при неправильной работе поджелудочной железы, начинающей вырабатывать недостаточное количество гормона инсулина.

Обратили внимание врачи также и на руки, которые порой могут рассказать о здоровье человека больше, чем медицинская карта. Например, посиневшие кончики пальцев и ногтей говорят о нехватке кислорода в крови, что является признаком сердечно-сосудистых заболеваний.