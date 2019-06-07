Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что платформа «Россия — страна возможностей» будет обязательно развиваться.

На Петербургском международном экономическом форуме глава российского государства отметил, что платформа «Россия — страна возможностей» направлена на личностный и профессиональный рост школьников, представителей молодого поколения и взрослых. По словам Путина, в конкурсах и соревнованиях могут принимать участие не только участники из РФ, но и из других государств.

Лидер России заметил, что эта платформа по своему масштабу не имеет аналогов. По словам лидера РФ, в 2018-19 годах проект охватил свыше 1,6 млн человек.

Путин подчеркнул, что платформу «Россия — страна возможностей» в обязательном порядке будут развивать — «делать ее более эффективной и прозрачной».

«Что чем больше смелых и талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития, тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны», — сказал глава российского государства.

По словам Путина, в настоящее время особе внимание уделяется модернизации программы и содержанию образования. Он также пожелал российской команде на чемпионате мира по профессиональному мастерству Worldskills в Казани успехов и побед.