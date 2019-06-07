Путин призвал российские компании вместе с государством развивать передовые технологии

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил российским компаниям стать головными партнерами государства в развитии передовых высокотехнологических направлений​​​.

На ПМЭФ-2019 Путин уделил внимание роли развития передовых высокотехнологических направлений​​​. К ним президент России отнес поиск геномных технологий для сельского хозяйства, медицины и промышленности, создание новых материалов, разработку портативных источников энергии и технологии ее передачи и хранения.

Президент отметил, что по этому направлению работают и государство, и российские компании. Путин призвал объединить усилия.

«Предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям стать головными партнерами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений: это, как я уже говорил, искусственный интеллект и другие цифровые технологии», — объявил он на форуме.

Ранее президент заявил, что Россия претендует на то, чтобы стать одной из стран, активно использующих искусственный интеллект. Президент страны обратил внимание, что внедрение искусственного интеллекта повышает ВВП стран на 1,2% ежегодно. По его данным, мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта к 2024 году вырастет почти в 17 раз и составит порядка 1,5 триллионов долларов.