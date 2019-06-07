Мужчина насмерть сбил пожилую женщину во Владимирской области. ФАН-ТВ

Под деревней Аксеновка в Александровском районе Владимирской области мужчина на джипе сбил пожилую женщину. Когда скорая помощь подъехала к месту аварии, тело женщины и автомобиль на аварийке располагались недалеко от пешеходного перехода с остановкой. Скорее всего погибшая переходила дорогу по зебре, там джип не заметил человека и на скорости протащил еще несколько метров. Шансов выжить у женщины не было, такой вывод можно сделать, увидев повреждения автомобиля. Передняя часть машины сильно повреждена, а лобовое стекло разбито.