Следствие задержало еще троих участников конфликта в Красногорске

Москва, 7 июня. Следователи Главного следственного управления СК России продолжают расследование резонансного дела об убийстве бывшего военнослужащего. Теперь в деле уже семеро подозреваемых, задержанных правоохранительных органами. Они подозреваются в причинении телесных повреждений мужчине и хулиганстве.

«Следствием установлены все без исключения участники событий, произошедших 1 июня 2019 года возле одного из кафе в Красногорске. Следователи определят роль каждого из них в совершенных преступлениях и дадут принципиальную оценку их действиям.Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Также судом рассматривает ходатайства об аресте еще троих задержанных. Остальные соучастники объявлены в розыск, следствие назначило ряд экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Вместе с этим налажено взаимодействие с компетентными органами Армении, которые готовы оказать содействие в расследовании.