Дамаск, 8 июня. Более 800 тысяч медицинских и лечебных услуг были предоставлены всем пострадавшим в ходе военных действий сотрудниками Национальной больницы провинции Эс-Сувейда в течение четвертого квартала этого года. Соответствующая информация оказалась в распоряжении специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН).

Каждый нуждающийся получил необходимую помощь, несмотря на нехватку медицинского персонала и врачей-специалистов. Кроме того, многим больницам удалось завершить бесплатные хирургические операции, всего было проведено порядка 1800 крупных и средних операций. Большая часть из них требовала наличия современного оборудования, которое не всегда можно найти в восстановленных после военных действий больницах.

В распоряжении нашего корреспондента оказалось видео с места событий:

В послевоенный период многие люди, проживающие на территории сирийской республики и вернувшиеся из-за пределов страны, особенно остро нуждались в медицинской помощи: многие остались без необходимых лекарств из-за постоянных атак террористических группировок, другие были ранены во время боевых столкновений, третий подорвали здоровье в суровых условиях проживания в лагерях беженцев.

Сирийские власти делают все возможное, чтобы в наиболее кратчайшие сроки восстановить работу всех больниц в освобожденных регионах. Кроме того, всем людям выдаются необходимые лекарства, специальными медицинскими бригадами проводятся бесплатные осмотры.

Ранее сообщалось, что генеральное управление здравоохранения Сирии провело дни национальной вакцинации детей, которые долгие годы были лишены грамотной медицинской помощи из-за военных действий.

Вакцинация проходила в центрах здравоохранения и специальных мобильных медицинских пунктах, распределенных по всем провинциям. Кампания, которая продлится до конца этого месяца, ориентирована на четырнадцать тысяч детей из провинций и 4000 детей из лагерей беженцев.