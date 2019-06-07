Правозащитник рассказал, почему суд в США встал на сторону бывшего мужа Осиповой

Россиянку Богдану Осипову приговорили к семи годам тюремного заключения и еще к трем годам удержания в США. Окружной суд в штате Канзас признал ее виновной в похищении и вывозе собственных детей за пределы США и вымогательстве. Делом Осиповой долгое время занимался вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов. Правозащитник прокомментировал Федеральному агентству новостей вынесенный приговор и рассказал, почему считает отношение суда к Богдане предвзятым.

По словам Ионова, бывший муж Богданы Брайан Мобли сделал немало для того, чтобы политизировать свой семейный конфликт: вместе с нынешней супругой он писал письма органам законодательной власти, обращался к конгрессменам, чтобы привлечь внимание власти.

«Частично им это удалось, — говорит Ионов. — Госдеп встал на его сторону, выдвигались даже странные предположения, противоречащие нормам международного права — например, секретно вывезти детей через Европу».

Напомним, у Богданы Осиповой двойное гражданство — США и Россия. Она была замужем за бывшим американским военнослужащим Брайаном Мобли и жила в США вместе с сыном от первого мужа и дочерью, рожденной в браке с Мобли. В 2014 году она решила расстаться с Брайаном и вернуться в Россию. Как рассказал Александр Ионов, бывший муж после размолвки не оставил ей выбора: продал общий дом без передачи ей части денег, продал ее автомобиль, не оплачивал алименты и счета. Женщина забрала детей и уехала из Америки. Кроме того, в это время она ждала еще одного ребенка от Брайана. Позднее Мобли через суд в одностороннем порядке добился развода с ней и оформил опеку на двух детей, в том числе на родившуюся в России дочь.

«Теперь у Осиповой две непреодолимые проблемы, — комментирует правозащитник. — Есть два диаметрально противоположных решения суда. Российский суд постановил предоставить опеку над детьми матери и оставить их жить в России. Девочкам закрыт выезд в США. При этом единственный шанс на смягчение ситуации Богданы — привезти детей в Америку».

По словам Ионова, Брайан рассматривал вариант выкрасть детей из России под свою полную опеку.

«Представьте, чего хотел их отец, — рассказывает правозащитник. — Забирать из семьи детей, которые никогда даже не говорили на английском, отдать их незнакомому дяде, с которым у них нет даже дружеских отношений, и отдать в садик с иноязычными детьми. Я пытался обсудить это с Мобли через адвокатов, но он отказался вести переговоры. Да, за Богданой тоже есть некоторые грехи, но это мелочи по сравнению с тем, что вытворяет отец детей, какие эпитеты он отпускает в ее адрес. Конечно, мы не должны переходить на эмоции, но что скажешь, когда военный, здоровенный мужик, заявляет, что она его била и унижала?!»

По словам Ионова, пока неизвестно, в каком состоянии находится Богдана Осипова после насильственного помещения в психиатрическую клинику США и приема препаратов. Дети, за которых так бился Брайан, остаются в России. В ближайшее время из-за семейных разбирательств родителей они не смогут быть ни с матерью, ни с отцом.