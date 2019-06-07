Путин заявил о готовности России к вызовам и переменам

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия готова к вызовам и переменам и приглашает всех к широкому, равноправному сотрудничеству. Об этом заявил президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Дорогие друзья, Россия готова к вызовам и к переменам. Мы приглашаем всех к широкому, равноправному сотрудничеству», — заверил глава РФ, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

ПМЭФ-2019 стартовал в Северной столице 6 июня. Форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса, которое каждый год проходит в Петербурге. Первое мероприятие было проведено в 1997 году, а с 2005 года его постоянным гостем становится президент Российской Федерации.

За минувшее время форум стал эффективной площадкой для взаимодействия представителей деловых кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов, которые стоят как перед Россией, так и перед всем миром. Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут до 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Ранее на полях ПМЭФ российский лидер заявил, что попытки монополизации новой технологической волны становятся главным источником нестабильности в мире. Президент предупредил, что такие действия могут привести к разрушительным последствиям.

Кроме того, глава РФ сообщил, что Москва поддерживает создание общемирового банка данных с лучшими практиками развития страны в различных сферах. Он также указал на необходимость усиления экономических институтов Организации Объединенных Наций (ООН).