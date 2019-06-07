Москва потребовала освободить осужденную в США россиянку Осипову

Москва, 7 июня. Министерство иностранных дел России потребовало освободить осужденную в США россиянку Богдану Осипову, которая получила 7 лет тюрьмы за «похищение» собственной дочери. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Осипова «в полной мере ощутила на себе подход по принципу «русская — значит виновна».

«Она неоднократно подвергалась унижениям в связи со своим российским гражданством. Судебное заседание проходило в атмосфере демонстративно негативного отношения судьи к нашей соотечественнице», — отметила Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что фактически Осипова стала заложницей американского государства. В ходе судебного процесса ей неоднократно предлагали вернуть в США проживающих в Калининграде детей-россиян.

Напомним, что Осипова была приговорена к 7 годам лишения свободы за то, что увезла в Россию дочь, спасая ее от побоев мужа-американца. Американский суд счел действия женщины «похищением», а ее требования по выплате алиментов — «вымогательством».

Россиянка была задержана агентами ФБР в сентябре 2017 года, когда она приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с гражданином США детьми.

Генконсульство РФ в Хьюстоне уже заявило, что будет добиваться пересмотра приговора россиянке Богдане Осиповой, поскольку считает его несправедливым. По словам дипломатов, дело Осиповой является очередным грубым нарушением прав российских граждан властями США.