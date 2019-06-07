Чиновникам подсказали, как сократить сроки отключения горячей воды

Избежать отключений горячей воды в России не удастся, однако в будущем планируется делать это раз в несколько лет, заявили в Минстрое.

«Избежать отключения горячей воды и тепла невозможно. Это связано с определенным уровнем технологических и иных решений, которые у нас используются. Будущие технологии могут предложить нам сценарий, когда мы будем сокращать проведение работ<…> Мы надеемся, что сроки сократятся, и мы будем делать отключение раз в несколько лет», — сказал заместитель главы ведомства Максим Егоров, его слова приводит «Интерфакс».

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подтвердила, что предложение Минстроя является логичным, и его можно реализовать.

«В некоторых случаях вообще можно не отключать воду несколько лет, когда речь идет о новых домах с альтернативной системой подачи воды и тепла», — говорит эксперт.

По словам специалиста, проблема проверок упирается прежде всего в нормы действующей законодательной базы.

«Все отключения и профилактические осмотры происходят не столько по физической необходимости, сколько на основании требований Ростехнадзора, который опирается на технические регламенты, «дует на воду», требует обеспечить безопасность, хотя на самом деле это нужно не всегда», — рассуждает она.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» также заметила, что властям стоит уделять большее внимание ремонту коммуникаций и их реконструкции.

«Что касается труб многих городов, состояние их не очень хорошее. У нас есть масса случаев даже в Подмосковье, когда все люди сидят без горячей воды, потому что трубы латанные-перелатанные — в одном месте их чинят, в другом они прорываются — и потому что котельные — банкроты», — отмечает спикер.

В заключение она отметила, что сроки отключения горячей воды возможно уменьшить в том числе и за счет изменения законов.