Угрозу ГМО-оружия против России оценили эксперты по генетике и «оборонке»

России следует быть готовой к угрозе применения генетического оружия и попыткам насильственного редактирования ДНК россиян, заявил в интервью Федеральному агентству новостей доктор химических наук, академик РАН Евгений Свердлов. Возможность появления скрытых угроз нового типа допустил и ряд военных экспертов.

В то же время главный генетик РФ в интервью Федеральному агентству новостей поспешил смягчить опасения, поддержав, однако, в целом принятие Федеральной программы по развитию генетических технологий. Документ был утвержден правительством РФ в апреле этого года и предполагает в том числе прогнозирование и быстрое реагирование на угрозы применения биологического оружия нового типа и контроль за «оборотом генетических технологий двойного назначения».

ФАН выяснило у ученых-генетиков и военных экспертов, насколько вероятна опасность массовых патологических мутаций в генах жителей России в результате применения новых видов оружия и для чего в правительстве разработали научно-техническую программу по работе с генетическими технологиями.

«У всего полезного есть противоположное применение»

Участник Всемирной организации генома человека, научный руководитель Института молекулярной генетики РАН, ранее возглавлявший его почти 20 лет, Евгений Свердлов занимается генноинженерными разработками начиная с конца 1980-х годов. В свое время он наладил промышленное производство незаменимого в борьбе с вирусными болезнями интерферона, клонировав связанные с этим белком гены. В настоящее время в области интересов Евгения Давидовича — генетическая терапия рака.

По убеждению академика РАН, генная инженерия в будущем будет только развиваться.

«Это очень важное и перспективное направление, и оно должно всячески поддерживаться. Но, как во всяком деле, за какое вы ни возьметесь, — будет ли это генное модифицирование или, скажем, разработка ядерных приборов для диагностики — всегда есть две стороны», — рассказал ФАН ученый.

В качестве примера профессор привел атомную энергию, без которой сегодня невозможно решить проблему энергообеспечения в мире и которая, с другой стороны, лежит в основе опаснейшего оружия.

«Никто не может исключить, что какие-то ребята по каким-то непонятным нормальному человеку соображениям могут использовать геномную модификацию в своих целях», — пояснил Свердлов.

Академик добавил, что работа генетиков должна строго регламентироваться и всегда находиться под контролем профессионалов. Однако нельзя игнорировать потенциальные риски использования методов генной инженерии теми «ребятами», у которых не принято соблюдать правила.

Генетики на защите страны

«Предупреждение ЧС биологического характера» вошло в число целей «Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы». Документ был разработан и принят в течение нескольких месяцев после соответствующего поручения Владимира Путина: этого требовал ноябрьский указ президента РФ №680 «О развитии генетических технологий в Российской Федерации».

Программа захватывает широкий круг вопросов, связанных с генной инженерией: от использования ГМО в переработке мусора и добыче полезных ископаемых до геномно-эмбриональных технологий «тиражирования» домашнего скота и редактирования генома человека. При этом авторы документа обращают внимание на недостаточный пока уровень развития генетической науки в России. Скажем, большая часть научных публикаций о геномном редактировании принадлежит исследователям из США и КНР.

Обеспечению государственной биобезопасности посвящено отдельное направление программы. Ее авторы обращают внимание на то, что генетические технологии позволяют снизить барьеры для создания высокотехнологичных образцов биологического оружия. Речь в данном случае может идти о долговременном негативном воздействии на человека, сельскохозяйственных животных и растения, а также на биоценозы в целом.

«Целями направления являются создание элементов системы прогнозирования, предупреждения и быстрого реагирования на возникающие угрозы, а также рациональное регулирование доступа к биоинформационным ресурсам и оборота генетических технологий двойного назначения», — говорится в документе.

Посвященное биобезопасности направление программы предполагает разработку не менее четырех подобных методов, пяти или более новых вакцин против опасных инфекций. Это целевые индикаторы выполнения программы на ближайшие 3—6 лет.

В перечне работ до 2027 года также запланированы доклинические испытания не менее двух лекарственных препаратов для преодоления лекарственной устойчивости патогенных ГМО, создание базы геномных данных на как минимум 2500 организмов и разработку прототипа прибора генетического секвенирования, то есть тестирования молекул ДНК и РНК на предмет повреждений.

«Где-то рядом черт с рогами»

Среди ответственных исполнителей программы значатся РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Минздрав, Минсельхоз, Минпромторг и несколько профильных федеральных служб. Министерство обороны РФ среди занятых в мероприятиях программы не указано и вопросы ФАН по этой теме не комментирует.

По мнению одного из источников нашего агентства, разработка Федеральной научно-технической программы — это закономерный шаг руководства страны, связанный как раз с возможными угрозами появления генетического оружия. Обоснованность таких предположений по просьбе ФАН прокомментировал эксперт Российского совета по международным делам, член совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

«Изучать этот вопрос нужно, конечно. Эту тему надо держать в области внимания. Учитывая, что работа в этом направлении за рубежом проводится, в частности агентство DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. — Прим. ФАН) этим занимается, естественно, нельзя исключать чего-то неожиданного», — заявил эксперт.

Угроза создания и применения генетического оружия — сложных биологических систем, которые вмешиваются в жизнь человеческого организма, — это уже реальность, подтверждает экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Леонид Ивашов.

«Поэтому принятие мер по защите населения от этих угроз — это, безусловно, необходимое решение», — уверен военный эксперт.

Между тем, многие специалисты отмечают практическую и организационную сложность потенциального применения генетического оружия при нынешнем уровне развития технологий, хотя ученые и допускают теоретическую возможность этого. По мнению генетиков, конструкции, способные воздействовать на генетический аппарат россиян, сложно не только создать, но даже просто доставить до адресата.

Кроме того, даже успешно проведенная военная ГМ-операция с очень малой степенью вероятности может иметь успех: иммунная система человека приспосабливается к внешним воздействиям, в том числе на ДНК клеток.

«Генетический аппарат у человека меняется в каком-то количестве клеток непрерывно: вышли на улицу, вдохнули газ автомобильный — на какие-то клетки он подействует. Соответственно, клетка перерождается, появляются клетки иммунной системы, которые ее уничтожают», — объясняет ФАН главный внештатный специалист по генетике министерства здравоохранения РФ, директор Медико-генетического научного центра Сергей Куцев.

Это постоянный процесс изменчивости, с одной стороны, а с другой стороны — сохранности генетического аппарата человека, добавляет он.

В свою очередь, Виктор Мураховский также отметил, что об актуальности подобной угрозы говорить пока сложно.

«Возможно, в перспективе, скорее среднесрочной или даже дальней, что-то может появиться. Но сейчас биологической науке ничего не известно о генетическом оружии. Это, на мой взгляд, на сегодня фантастика», — заявил военный эксперт.

В то же время собеседник еще раз подчеркнул недопустимость игнорирования подобных вариантов развития, даже если сегодня они еще не оформились в ощутимую угрозу и больше напоминают творчество фантастов.

Эпиграфом к посвященному биобезопасности разделу Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий вполне могла бы стать знаменитая цитата из «Жука в муравейнике» Стругацких.

«Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флуктуациях — мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах».

От фантастики к реальности

Между тем, в истории развития и применения ГМО уже есть примеры, когда казавшиеся невероятными перспективы становились реальностью — сначала воодушевляющей, а после пугающей, больше напоминая уже не научно-фантастические сюжеты, а триллеры или, по меньшей мере, драмы.

Так, «волшебный» для своего времени глифосат — полностью уничтожающее сорняки средство американской компании Monsanto — стало революцией в сельском хозяйстве. ГМ-гербицид одним махом решал извечную проблему аграриев, а устойчивые к нему ГМ-растения радовали урожайностью.

Глифосат, более известный как «Раундап», распространился по всему миру, спасая при этом некоторые страны, например Мексику и Индию, от голода. Но выяснилось, что к третьему году использования сорняки адаптируются к новинке, и, чтобы сохранять чудесный эффект, нужно добавлять еще больше глифосата и тратить на него еще больше денег — к радости фабрикантов.

В 2014 году англоязычный сайт RT сообщил о том, что за последние 20 лет в Индии свыше 290 тысяч (!) фермеров покончили с собой. Их самоубийства автор документального фильма о волне суицида Алакананда Наг связывает с вогнавшим аграриев в долговые ямы переходом на ГМ-растениеводство: десятки родственников погибших рассказали схожие друг с другом истории.

Позже появилась еще одна тревожная тенденция: в разных концах света онкологи начали обнаруживать злокачественные опухоли — в основном различные виды лимфом — у тех, кто долгое время использовал на своих участках глифосат.

Совсем недавно, 15 мая этого года, калифорнийский суд присяжных признал, что ГМ-гербицид от Monsanto стал причиной образования лимфом у супружеской пары, и присудил ей выплату свыше 2 миллиардов долларов. Это стало третьим подряд проигрышем компании в судах.

По информации ряда СМИ, аналогичных решений в отношении сельхозмагнатов ожидают еще несколько тысяч заявителей, в том числе подавших коллективные иски.