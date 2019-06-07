Путин предложил создать мировой банк данных с лучшими практиками развития

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия поддерживает создание общемирового банка данных с лучшими практиками развития страны в различных сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2019.

По его словам, важно учесть запросы и интересы развивающихся стран, которые в настоящее время занимаются вопросами модернизации промышленности, аграрной и социальной сфер.

Путин предложил подумать насчет создания «открытого, доступного банка данных с лучшими практиками и проектами развития». Глава российского государства также подчеркнул, что Россия готова разместить на этой платформе успешные кейсы, и пригласил другие страны присоединиться к инициативе.