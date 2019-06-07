Британия вмешивается во внутренние дела Судана, покровительствуя провокаторам

На фоне повышенного интереса Великобритании к событиям в Судане эксперт предупреждает об опасности иностранного вмешательства во внутриполитические процессы в этой стране. Ранее стало известно, что МИД Британии вызвал посла Судана на беседу после того, как суданская армия и силы правопорядка разогнали в Хартуме группу провокаторов, которые пытались сорвать мирный протест местных жителей.

При этом западные СМИ утверждают, что разгон провокаторов якобы привел к многочисленным жертвам, что не соответствует официальным данным. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о вспышке насилия в Судане, расследование причин которого начал переходный военный совет Судана.

МИД РФ предупредил об опасности иностранного вмешательства во внутренние дела Судана, которое может только усугубить и так непростую ситуацию в этой стране. Тем не менее, Лондон пытается влиять на переходный военный совет Судана, при этом Форин-офис, явно не будучи в курсе ситуации, позволяет себе резкие заявления и прямо поддерживает провокаторов, которые пытаются сорвать мирный протест в этой стране.

Телеканал Sky News приводит непродуманные и не соответствующие действительности слова замглавы МИД Британии Харриетт Болдуин.

«Британский МИД располагает совершенно ужасающими достоверными (по данным источников нашего издания в Хартуме, это совершенно не так. — Прим ФАН) сведениями о применении властями Судана насилия против участников мирной акции протеста. <…> Судану необходимо как можно скорее перейти к гражданскому правлению», — в частности заявила Болдуин.

По мнению эксперта Фонда развития гражданского общества, политолога, доктора философских наук Анатолия Гагарина, иностранное вмешательство в Судане крайне опасно и может привести к распаду страны. Тем опаснее действия Британии, которая напрямую вмешивается во внутренние дела Судана, покровительствуя провокаторам, считает эксперт.

«В ситуации, которая сейчас сложилась в Судане, иностранное вмешательство крайне нежелательно и просто опасно, поскольку может спровоцировать раскол страны на несколько регионов, как говорят специалисты, вплоть до распада на шесть частей, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — И мы такие примеры знаем».

По мнению политолога, в этой ситуации позиция Москвы является самой выверенной и единственно оправданной.

«Сейчас самое главное — это невмешательство, чтобы Судан мог подготовиться к выборам в новое гражданское правительство, — подчеркнул собеседник ФАН. — Но, судя по тому, что там происходит, это сделать будет непросто, учитывая большое количество провокаторов и тех, кто за ними стоит, помогая организовывать нападения на армию и на госучреждения. Эти силы явно не заинтересованы в стабилизации ситуации в этой стране».

Возможно, за провокаторами стоят силы, которые сейчас пытаются вмешаться в суданский конфликт извне, предупредил политолог на примере поведения британского МИД. А при иностранном вмешательстве ситуация только усугубится, предупреждает эксперт.

«Иностранное вмешательство во внутренние дела Судана недопустимо!» — еще раз подчеркнул собеседник ФАН.

По словам Гагарина, стабилизирующим фактором для этой страны может стать визит в Судан премьер-министра Эфиопии, который прибыл в Хартум для переговоров с военными и оппозицией.

«Премьер Эфиопии предложил стать посредником между оппозицией и переходным военным советом, также тут важна роль Африканского союза. Судану нужны посредники именно с африканского континента», — подчеркнул эксперт.

А вот вмешательство Запада, в том числе Британии, тут совершенно неуместно, подчеркнул он.

«Пока, к сожалению, судя по происходящему в Судане, оппозиция там не настроена садиться за стол переговоров даже при участии посредников. Она скорее настроена на эскалацию, на обострение, на дестабилизацию и в конечном итоге на раскол страны», — подчеркнул Анатолий Гагарин.

Возможно, оппозиция ведет себя подчеркнуто деструктивно, поскольку чувствует поддержку Запада, в то время, как Судану нужно внутреннее согласие, консенсус и диалог, а не иностранное вмешательство, подчеркнул эксперт.

С декабря прошлого года в Судане шли мирные протесты против ухудшения условий жизни. Мирный характер акций всеми силами пытались сорвать провокаторы, подзуживаемые и проплаченные извне. В результате в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, Военные отстранили от власти президента страны Омара аль-Башира, который затем был арестован. В стране был сформирован переходный военный совет, объявивший о создании технократического правительства, которое будет руководить страной до всеобщих выборов, намеченных на 2020 год.