Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия в ближайшие несколько лет должна выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне жизни. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Сегодня в России мы приступили к реализации действительно стратегических, долгосрочных программ, многие из которых, без преувеличения, носят глобальный характер. Скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что поставил перед правительством задачу вывести Россию на пятое место по объему экономики и паритету покупательной способности. Сейчас страна занимает в этом списке шестое место после Китая, США, Индии, Японии и Германии. Глава государства также назвал сверхзадачу отечественной экономики.

Владимир Путин отметил, что изменения в структуре российской экономики необходимы для обеспечения ее развития на перспективу. Также необходимо повышать производительность труда, добавил президент РФ.

Российский лидер добавил, что ответом Москвы на западные санкции должно стать снижение уровня бюрократии. В этом случае, уверен президент, России будет плевать на любые внешние ограничения.