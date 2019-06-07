Путин пообещал защитить бизнес от недобросовестных правоохранителей

Санкт-Петербург, 7 июня. На площадке Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал о будущих изменениях во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительных структур, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент на ПМЭФ назвал контрольно-надзорные функции в отношении бизнеса в России архаичными и избыточными. Российский лидер заверил, что в ближайшее время произойдет либерализация законодательства, укрепление прав собственности. Он добавил, что будет исключена возможность для давления на бизнес, а также в стране проведут последовательное очищение силовых структур от недобросовестных лиц.

«За этим последует прозрачность деловой среды, — уточнил президент. – Мы запустим цифровую платформу для бизнеса, цифрового омбудсмена, через который каждый может обратиться с проблемой. Это залог доверия между обществом, бизнесом и государством».

Президент назвал предстоящие нововведения трансформацией на основе цифровых технологий и пообещал, что они повысят уровни управления власти, скорость и качество принятия решений.

Накануне на полях форуме российский президент выразил уверенность в том, что экономическая политика РФ создает все необходимые условия для активной работы международных инвесторов. Президент добавил, что страна ставит перед собой «достаточно большие и весьма амбициозные цели развития», которые выражены в национальных проектах.