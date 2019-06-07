Путин потребовал исключить попадание лекарств под санкции

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин призвал представителей бизнеса и власти разных стран оградить поставки лекарств, медицинского оборудования, предметы систем ЖКХ от санкций, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Речь о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллиардов людей», — уточнил российский лидер, выступая на ПМЭФ.

Ранее на эту проблему на полях форума поднял и министр промышленности и внешней торговли Венесуэлы Тарек Эль-Айссами. Он рассказал, что в результате санкций США более 1,2 миллиона венесуэльцев лишились жизненно важных инсулиновых препаратов. После на площадке ПМЭФ было Венесуэла подписала с Россией соглашение о поставках и производстве инсулинов.