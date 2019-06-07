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Путин заявил, что РФ должна быть первой в использовании искусственного интеллекта

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Путин заявил, что РФ должна быть первой в использовании искусственного интеллекта

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия претендует на то, чтобы стать одной из стран, активно использующих искусственный интеллект. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2019, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наша задача — быть среди первых, кто использует искусственный интеллект, конвертировать технологии в прорыв», — сказал Путин.

Он напомнил, что внедрение искусственного интеллекта повышает ВВП стран на 1,2% ежегодно, а мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта к 2024 году вырастет почти в 17 раз и составит порядка полутора триллионов долларов.

«У нас есть стратегия развития искусственного интеллекта, разработанная правительством с участием отечественных компаний, указ о запуске появится в ближайшее время», — сообщил президент.

Он добавил, что Россия обладает серьезными кадровыми научными ресурсами, хорошим стартовым заделом для развития искусственного интеллекта.

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Автор: Евгения Авраменко
© 2019 Федеральное агентство новостей
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