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Путин назвал главный источник нестабильности в мире

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Путин назвал главный источник нестабильности в мире

Санкт-Петербург, 7 июня. Главным источником нестабильности в мире становятся попытки монополизации новой технологической волны, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства предупредил, что попытки некоторых стран монополизировать новую технологическую волну могут привести к разрушительным последствиям. Он напомнил, что монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных.

«В этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый уровень проблему глобального неравенства как между странами и регионами, так и внутри государств. А это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности», — констатировал российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг. В мероприятиях форума принимают участие лидеры государств, политики и представители бизнеса из разных уголков мира.

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Автор: Данила Копп
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