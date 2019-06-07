Путин рассказал о падении доверия к доллару

Санкт-Петербург, 7 июня. Американский доллар в роли мировой резервной валюты стал использоваться страной-эмитентом как инструмент давления на весь мир. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер подчеркнул, что институты мировой финансовой системы, созданные много десятилетий назад, не учитывают появления новых экономических центров, повышения роли региональных валют и изменения баланса сил и интересов.

«Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара», — рассказал глава РФ.

По мнению российского лидера, это «большая ошибка» американских политических и финансовых властей, которые своими решениями «сами подрывают свои преимущества», поскольку доверие к доллару падает.

Стоит отметить, что Москва в настоящее время стремится снизить зависимость российской финансовой системы от американской валюты. Как отмечали аналитики британского издания Investment Week, резерв РФ является самым большим в мире и составляет порядка 462,1 миллиарда долларов. По их мнению, Москва, отказавшись от доллара, сможет заработать миллиарды на криптовалютах.

Эксперт в области экономики Василий Колташов подчеркнул, что отказ России от расчетов в долларах поставит США перед сложным выбором спасать национальную валюту или своих спекулянтов. Специалист подчеркнул, что в мире наблюдается тренд перехода на квотовый подход, который способен вытеснить американскую валюту и помочь развитию континентальной торговли.