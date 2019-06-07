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Путин назвал модель политики США «боями без правил всех против всех»

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Путин назвал модель политики США «боями без правил всех против всех»

Санкт-Петербург, 7 июня. Власти США распространяют свою юрисдикцию на весь мир, что противоречит логике нормального международного общения. Об этом в пятницу заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Навязываемая США модель их господства — это путь к бесконечным конфликтам, войнам — не только торговым. Это бои без правил «всех против всех», — отметил он.

Путин не исключил, что современная модель глобализации может в итоге стать пародией на саму себя, когда международные правила будут отменяться внутренними законами США и их союзников.

Отметим, что Путин уже не в первый раз указывает на деструктивность американской внешней политики. В частности, он обратил внимание на попытки Вашингтона сеять хаос в Венесуэле. По его словам, поддерживая революции, Соединенные Штаты дестабилизируют ситуацию во всем мире.

Российский лидер также раскритиковал Вашингтон за односторонний выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он назвал решение президента США Дональда Трампа фундаментальным шагом к раскачке глобальной безопасности.

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Автор: Антон Соколов
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