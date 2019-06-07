Колумнист RT заявил, что атака на Симоньян показала истинное лицо российских либералов

Москва, 7 июня. Писатель, публицист, редактор и постоянный колумнист телеканала Russia Today Игорь Молотов считает, что атака помощницы Алексея Навального Любови Соболь на беременную редактора RT Маргариту Симоньян продемонстрировала лицо российской оппозиции. Об этом он сообщил Федеральному агентству новостей.

«Вчерашний инцидент с атакой на Маргариту не только вызывает заслуженное омерзение, но он и показателен. Во-первых, мы в очередной раз увидели, что из себя представляют либералы по своим моральным качествам, во-вторых показательна массовая реакция — равнодушным не оказался никто. За Маргариту вступились все нормальные люди вне зависимости от политических взглядов, начиная от Пригожина и Канделаки и заканчивая Демушкиным и Соловьевым. И это говорит о многом», — сказал Молотов.

Также публицист рассказал, что сегодня Маргарита Симоньян должна вернуться домой.

«Маргарита сегодня будет выписана и, слава Богу, все обошлось. Что касается Любови Соболь, то эта выходка не останется незамеченной — в нормальном обществе [ей] руки больше никто не подаст. И, разумеется, сама Соболь обнулила свои шансы на победу в городских выборах. Я уверен, что голосовать за нее просто не будут. Вообще, вчера либералы пробили дно», — заключил Молотов.

Напомним, вечером 6 июня юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь напала на Маргариту Симоньян в студии радиостанции «Эхо Москвы». Помощница Навального караулила главного редактора RT с камерой у входа, а затем гналась за Симоньян по коридорам, пока ту не спрятали в кабинете сотрудники радиостанции.

После атаки скандалистки Соболь находящаяся на 18-й неделе беременности Симоньян почувствовала себя плохо. Пострадавшую госпитализировали в одну из московских больниц. Вскоре главный редактор RT сообщила, что находится под угрозой прерывания беременности.

Отметим, что Любовь Соболь является независимым кандидатом в Московскую городскую думу от 43-го округа. Вся предвыборная кампания помощницы Навального сопровождается скандалами, связанными с нападением на людей.

Так, разъяренная Соболь набросилась на прохожего, который снимал ее на камеру смартфона на улице, что не является нарушением закона. Юрист «ФБК» оскорбляла молодого человека, хватала за руки и била. Когда парень попытался уйти, Соболь погналась за ним.

Также в апреле «кандидат» агрессивно отреагировала на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о намерении Соболь «публиковать данные о своих доходах и имуществе», заданный во время встречи помощницы Навального с избирателями. Журналиста силой оттолкнули от Соболь, сославшись на автограф-сессию для волонтеров.