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Путин рассказал, чем чреваты экологические и климатические проблемы

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Путин рассказал, чем чреваты экологические и климатические проблемы

Санкт-Петербург, 7 июня. Экологические и климатические проблемы могут стать причиной масштабных потрясений, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

Российский лидер отметил, что климатические и экологические вызовы угрожают социально-экономическому благополучию всего человечества.

«Климат и экология уже стали объективным фактором мирового развития», — сказал российский президент на пленарном заседании на ПМЭФ.

Путин заявил, что экологические и климатические проблемы «чреваты масштабными потрясениями». Речь идет, по словам президента, в том числе о новом, неуправляемом всплеске миграции, росте нестабильности и подрыве безопасности в ключевых регионах планеты.

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Автор: Данила Копп
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