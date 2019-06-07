Путин рассказал, чем чреваты экологические и климатические проблемы

Санкт-Петербург, 7 июня. Экологические и климатические проблемы могут стать причиной масштабных потрясений, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

Российский лидер отметил, что климатические и экологические вызовы угрожают социально-экономическому благополучию всего человечества.

«Климат и экология уже стали объективным фактором мирового развития», — сказал российский президент на пленарном заседании на ПМЭФ.

Путин заявил, что экологические и климатические проблемы «чреваты масштабными потрясениями». Речь идет, по словам президента, в том числе о новом, неуправляемом всплеске миграции, росте нестабильности и подрыве безопасности в ключевых регионах планеты.