Сирия, 4 июня. Оппозиционные группировки заявляют, что готовят наступление в Хаме, в Латакии ВВС Сирии бьет по позициям радикалов. В Дейр-эз-Зоре курды снова проводят рейды в деревнях. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят операцию по зачистке от боевиков юга провинции Идлиб.

ВВС Сирии: ударили по укрытиям радикалов на территории «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет бои с боевиками «Тахрир аш-Шам» на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с правительственными силами Сирии на северо-западе Хамы.

Курды: провели серию арестов на западе Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Как сообщает канал Baladi News, в Латакии в районе города Кабана самолеты ВВС Сирии продолжают атаковать позиции джихадистов. Радикалами занят город Кабана и горные склоны Курдских Гор. Боевики «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) строят укрепления. Вчера вечером они подожгли резиновые покрышки на обочинах дорог, чтобы использовать дымовую завесу и ухудшить самолетам ВВС Сирии видимость. САА стягивает подкрепление к району для штурма.

Провинция Дейр-эз-Зор

Серия рейдов курдских отрядов с арестами и принудительной мобилизацией на востоке Ефрата продолжилась. Как сообщает Twitter-канала Deir Ezzor 24 курдский отряд «Демократических сил Сирии» (SDF) сегодня провел аресты в поселке Аль Джиа и Джнейне на западе провинции.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают военную операцию на юге Идлиба. Сегодня российские самолеты нанесли несколько авиаударов по окрестностям города Хан-Шейхун, передает Step News Agency. Атакованы с воздуха были укрытия боевиков в районе города Маарат ан-Нуман, поселений Мадая, Ум-Зейтун. Информация о потерях среди боевиков уточняется.

Провинция Хама

Самолеты ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям джихадистов различных группировок на подступах к городам Кафр-Зета и Мурек, как сообщает местный источник в сети Twitter Mahmod Hamway. С вертолета были атакованы расположения джихадистов в районе населенного пункта Карна. Информация о потерях среди боевиков пока что уточняется.

В районе поселков Кафр-Худ и Тель-Малах продолжаются ожесточенные бои между джихадистами «Тахрир аш-Шам» и подразделениями САА. Уже были ликвидированы десятки боевиков и их бронетехника. Правительственные силы преследуют отступающих радикалов на северо-западе провинции от города Мхарде, как сообщает новостное агентство РИА Новости. Сирийская армия также уничтожила в ходе артиллеристского обстрела пути снабжения боевиков группировки «Джейш аль-Изза», о чем так же сообщает РИА Новости.

По данным местного источника в Twitter Levent Kemal, оппозиционные группировки заявили, что переходят ко второму этапу операции в Хаме. Боевики намерены атаковать позиции правительственных сил на линии фронта у города Аль-Хувейз и долине Аль-Габ, чтобы в дальнейшем вернуть себе город Кафр Набуда, занятый правительственной армией в мае.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)