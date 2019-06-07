Москва, 7 июня. Соединенные Штаты Америки с помощью санкций против китайской компании Huawei пытаются вытеснить производителя с рынка, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин упомянул конфликт США и компании Huawei.

«Huawei пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть, — отметил президент. — В профессиональных кругах называют это первой технологической войной наступающей эпохи».

Путин назвал «войной наступающей эпохи» санкции США против Huawei.

Ранее сообщалось, что санкции США против Huawei нанесли ущерб тысячам американских компаний. Как рассказал главный специалист по правовым вопросам компании-производителя Сун Люпин, они нанесли ущерб более 1,2 тысячи американских компаний.

Он напомнил, что около американское правительство внесло Huawei в черный список. По словам Люпина, от таких действий США уже пострадали клиенты компании более чем в 170 странах.

Министерство торговли США внесло компанию Huawei в черный список в связи с подозрением в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Компании запретили сотрудничать с американскими предпринимателями без соответствующих лицензий. В результате введенных ограничений Huawei потеряла доступ к поставкам ряда компонентов для выпуска смартфонов.

При этом, как передавала «Газета.ру», глава Huawei раскритиковал возможные ответные санкции Китая в отношении Apple. Он заявил, что американская компания является его учителем, и он, как ученик, никогда не выступит против нее.

Ранее Huawei подала в американский суд иск, требуя признать антиконституционным решение о внесении компании в черный список. По мнению китайского производителя, такими действиями США пытаются вытеснить Huawei с рынка.