Путин объяснил, кто бесконечно торпедирует «Северный поток— 2»

Санкт-Петербург, 7 июня. Проект «Северного потока — 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Проект призван повысить энергобезопасность Европы, создать рабочие места, - напомнил президент, выступая на полях ПМЭФ. – Он отвечает национальным интересам всех участников. Иначе бы мы никогда не увидели в нем иностранных партнеров. Кто их насильно притащит? Пришли, потому что заинтересованы».

И это, по мнению российского лидера, не укладывается «в логику тех, кто привык к исключительности и вседозволенности», тех, кто привык, что по их счетам платят другие. Именно поэтому противники газопровода бесконечно торпедируют проект, уточнил Путин.

Глава государства также отметил, что видит в зале много иностранных партнеров РФ, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».