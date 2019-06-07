Россия готовит основные темы обсуждения для переговоров в Минске

Москва, 7 июня. Россия готовит повестку дня для переговоров в Минске, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Мы готовимся. Что касается повестки дня обсуждений, она находится в работе», — отметил он.

Карасин подчеркнул, что успех переговоров будет зависеть от желания или не желания украинских властей идти на контакт. По его словам, пока что новый президент Украины Владимир Зеленский делает весьма противоречивые заявления. С одной стороны, политик выражает готовность к взаимодействию, с другой — подыгрывает националистическим силам и продолжает курс своего предшественника на обострения отношений с Россией.

Отметим, что во время предвыборной кампании Зеленский утверждал, что урегулирование конфликта в Донбассе станет его задачей номер один, однако, вступив в должность, он не предпринял никаких шагов по стабилизации ситуации.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.