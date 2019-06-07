Пушилин рассчитывает на ПМЭФ заинтересовать иностранцев продукцией ДНР

Санкт-Петербург, 7 июня. Донецкая народная республика надеется на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заинтересовать иностранные компании в сотрудничестве с предприятиями республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сообщил, что у него запланирован ряд переговоров с иностранными компаниями на ПМЭФ.

«У нашей Республики огромный промышленный потенциал и перспективный рынок сбыта. Мы запланировали ряд деловых встреч, в ходе которых надеемся заинтересовать иностранных партнеров в сотрудничестве с нашими предприятиями», — приводит ForPost слова лидера ДНР.

По словам Пушилина, руководство республики возлагает большие надежды на форум. Он отметил, что ПМЭФ является самой большой экономической площадкой, которая объединила представителей бизнеса из разных уголков мира.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг. Мероприятия форума продлятся до 8 июня включительно.