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Путин заявил о кризисе модели международных торговых отношений

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Путин заявил о кризисе модели международных торговых отношений

Санкт-Петербург, 7 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на формальный рост глобальной экономики, действующая модель международных торговых отношений находится в кризисе. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2019, президент отметил, что в последнее время глобальная экономика демонстрирует рост. С 2011 по 2018 года он составлял в среднем 2,8%. В последующие годы он был еще выше — чуть больше 3%. Однако, как заметил Путин, этот рост является формальным.

«На наш взгляд, лидерам государств, всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что созданная в XX веке модель глобального развития все меньше соответствует экономическим реалиям современного мира.

Путин заявил о кризисе модели международных торговых отношений

Ранее на ПМЭФ президент России отметил, что глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики. Он обратил внимание, что в мире идут торговые войны и растет протекционизм.

На полях форума Путин также подчеркнул, что экономическая политика России создает все необходимые условия для активной работы международных инвесторов. Он выразил надежду, что встречи в России для иностранных партнеров  будут полезными, содержательными и создадут условия для развития бизнеса в стране.

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Автор: Катерина Иванова
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