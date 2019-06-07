Путин назвал энергетику приоритетной сферой в отношениях с Китаем

Санкт-Петербург, 7 июня. Москва и Пекин уделяют приоритетное внимание развитию двусторонних отношений в энергетической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ.

Президент на встрече с участниками российско-китайского энергетического форума назвал энергетику приоритетной и наиболее динамично развивающейся сферой в отношениях с КНР. Путин отметил, что он вместе с председателем Китая Си Цзиньпином уделяют особое внимание поддержке совместных инициатив и проектов в этой области.

Наиболее значимыми совместными проектами президент РФ назвал освоение месторождений в Восточной Сибири, а также строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан с ответвлением на Дацин.

«Газпром» успешно реализует вместе с китайскими компаниями проект «Сила Сибири», а, в свою очередь, «Новатэк», как известно, привлек инвесторов из Китая в проект «Ямал СПГ», — добавил Путин.

Президент указал, что Россия выступает одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Китай. Так, экспорт отечественной нефти в прошлом году превысил 67 миллионов тонн. Также, по его словам, ведутся переговоры о поставках природного газа из Дальнего Востока и по так называемому западному маршруту.

«Стабильно высок спрос в Китае на российский уголь и на электроэнергию, ну, а восточный коридор уже осуществляется», — обратил он внимание.

Успешно развивается также сотрудничество Москвы и Пекина в атомной энергетике, стороны договорились о сооружении еще нескольких энергоблоков российского дизайна на китайской АЭС, заключил президент.

Напомним, «Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC, который предполагает строительство газопровода для поставок топлива из Якутии в Приморский край и Китай. Его протяженность составит 2158 километров, а пропускная способность — 61 миллиарда кубометров в год. Ожидается, что поставки в Китай начнутся уже в 2019 году.

Ямал СПГ — российские мощности по добыче, сжижению природного газа и поставкам полученного сжиженного природного газа, расположенные на полуострове Ямал. Как сообщал глава и совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, первая линия «Ямал СПГ» была введена в работу в декабре 2017 года, работа второй линии стартовала в августе 2018 года. А в декабре прошлого запустили третью технологическую линию.

Ранее президент РФ отметил, что Москва заинтересована в расширении присутствия китайских компаний на российском рынке.