Богданов заявил, что проблем с отправкой российских миротворцев в ЦАР не будет

Санкт-Петербург, 7 июня. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов выразил уверенность, что никаких проблем с отправкой российских миротворцев в Центральноафриканскую республику не будет. Об этом он сказал, выступая на ПМЭФ.

«Наоборот, решение России — это важный шаг, который приветствовался международным сообществом. Это наш вклад в общее ооновское дело. Думаю, что здесь проблем не будет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству уведомить руководство ООН о готовности направить в ЦАР до 30 миротворцев для обеспечения безопасности в стране. Распоряжение было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 15 апреля.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР. В МИД РФ отмечали, что Россия продолжит плотное сопровождение процесса национального примирения в ЦАР.