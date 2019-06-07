Путин заявил, что Москва заинтересована в китайских компаниях на российском рынке

Санкт-Петербург,7 июня. Москва заинтересована в расширении присутствия китайских компаний на российском рынке, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Россия ценит готовность китайского бизнеса к работе с Москвой, заявил глава российского государства.

«Мы в России высоко ценим готовность китайского бизнеса к совместной работе», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Москва заинтересована в расширении присутствия предприятий Китая на рынке России. По словам российского лидера, Москва продолжает работать над улучшением делового климата.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг.