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Министр обороны Сирии похвалил бойцов САА за многочисленные победы

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Министр обороны Сирии похвалил бойцов САА за многочисленные победы

Дамаск, 8 июня. Министр обороны Сирии генерал Али Абдулла Аюб посетил воинские части, работающие на линии фронта с террористическими организациями на северо-западе Хамы, он встретился с солдатами и передал им приветствие президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и его пожелания здоровья и успехов в выполнении своих обязанностей по защите родины. 

Генерал Аюб проинформировал полевых командиров о характере задач, выполняемых сирийскими войсками в данный момент, он высоко оценил огромные усилия вооруженных сил по противодействию терроризму и борьбе с ним, подчеркнув важность продолжения качественной работы и достижения побед в борьбе со всеми участниками террористических организаций.

Военные со своей стороны подчеркнули, что они останутся верными своей нации и народу сирийской республики, которые активно присутствуют в областях мужественности и всегда готовы пойти на жертвы, чтобы сохранить суверенитет и независимость Сирии.

Генерал Аюб завершил свой тур встречей с пилотами, похвалив их высокую эффективность и стремление выполнять обязанности по защите безопасности родины и граждан. Пилоты подтвердили, что они гордятся той благодарностью, которую получают от руководства. Это помогает им и дальше служить на службе у родины, продолжая бороться за независимость республики.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Во время поездки министра обороны сопровождал ряд офицеров Главного командования армии и Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что по указу президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) были освобождены несколько завербованных боевиками людей, раннее задержанных в восточном пригороде провинции Эс-Сувейда.

Все люди были отпущены на свободу после того, как они поклялись больше не поддерживать террористические группировки и вернуться родину, чтобы защищать ее на стороне Сирийской арабской армии (САА). 

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Автор: Мохамад Жарбуа
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