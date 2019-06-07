Эксперт объяснил, почему Путин не планирует встречу с Зеленским

России не нужна встреча с Украиной ради галочки. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Нет в планах

В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

«Нет, пока в планах нет», — заявил Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума. Он заметил, что сегодня со стороны Киева звучат разные заявления.

«К сожалению, мы живем во время легких способов распространения разных заявлений. Но судить надо по делам... После того, как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений — тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет», — добавил Песков.

Встреча ради галочки не нужна

Как отметил Дмитрий Родионов, Россия никогда не стучится в закрытую дверь. РФ свою позицию никогда не меняла, она хорошо известна нашим украинским «партнерам». Поэтому встреча ради галочки России не нужна.

«Как справедливо заметил Песков, судить надо по делам. Пока не то что дел, пока и слов внятных из Киева мы не слышим. Судя по всему, команда Зеленского еще не до конца определилась со своей позицией. То они за выполнение минских соглашений, то не собираются давать амнистию и самоуправление Донбассу. То они требуют ужесточения санкций против нас, называют «страной-агрессором», то предлагают провести какие-то референдумы», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что инициатива Кучмы о прекращении блокады и запрете на открытие ответного огня — это хорошая идея. Она могла бы стать началом реализации «Минска». Но пока это слова, за которые Владимира Зеленского уже подвергли резкой критике на родине.

«Сможет ли он преодолеть сопротивление майданной публики — еще очень большой вопрос. Опять же, давайте судить по делам. Российская сторона не против, а только за любые переговоры, хоть в нормандском, хоть в каком формате, если это не будет пустой говорильней, как это было пять лет. Но судя по тому, что никаких конкретных предложений их Киева пока не поступало, им нечего сказать. Но тут время работает против Зеленского, ибо население Украины показывает запрос на мир, и в его интересах поскорее на него ответить», — заключил Дмитрий Родионов.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с Донбасса.