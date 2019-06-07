Киев, 7 июня. Министерство обороны Украины заявило об обострении ситуации с гражданской войной в стране. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Как уточнили в военном ведомстве, в пятницу в Донбассе погибли двое военнослужащих и были ранены восемь бойцов ВСУ. Как пишет РИА Новости, Мотузяник также сообщил о девяти обстрелах на линии разграничения. В связи с этим Минобороны Украины заявило об обострении ситуации в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут «жестко отвечать» на возможные обстрелы в Донбассе, несмотря на то, что Киев на дипломатическом уровне намерен настаивать на прекращении огня.

Ранее в ЛНР узнали о направленной ВСУ в Донбасс группе диверсантов. По данным Народной милиции, командование украинской армии не оставляет планов по дестабилизации обстановки вблизи линии соприкосновения. Глава пресс-службы Яков Осадчий уточнил, что в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Мироновский прибыла разведгруппа. По его словам, численность украинских военных достигает десяти человек. Осадчий подчеркнул, что основной задачей группы является проведение диверсий.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.