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МИД РФ нашел противоречия в заявлениях Зеленского по Донбассу

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МИД РФ нашел противоречия в заявлениях Зеленского по Донбассу

Москва, 7 июня. Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин отметил противоречия в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут «жестко и в соответствии с ситуацией» отвечать на обстрелы со стороны сил республик Донбасса. Но в то же время он добавил, что на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

«Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», — заявил российский дипломат в беседе с РИА Новости.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, пришедшему к власти после государственного переворота в стране, заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести военную операцию против республик. Ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются по сей день.

На днях стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по Донбассу. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, возвращение второго президента Украины в минскую контактную группу является шагом в правильном направлении.

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Автор: Данила Копп
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