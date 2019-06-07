Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге

Москва, 7 июня. В Сети появилось видео с места взрыва в шведском городе Линчепинг. На кадрах снятого очевидцем видео можно заметить, что улица, где прогремел взрыв, оцеплена. На месте работает полиция, пожарная служба и бригады скорой помощи, сообщает НСН.

Напомним, что инцидент произошел в пятницу в 09.00 по местному времени. По предварительной информации, около 20 человек получили травмы, при этом 15 из них были госпитализированы. По словам сотрудников местных служб, произошел взрыв газа. Однако позже это заявление было опровергнуто как ошибочное.

«Мы не знаем ничего о причине взрыва, это должна выяснить полиция в ходе расследования», — отметил представитель экстренной службы.

Полиция пока что не знает, был ли взрыв результатом несчастного случая или преднамеренных действий, сообщает издание The Local.