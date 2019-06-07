Прототип героя «Чернобыля» Тараканов сравнил события в сериале и жизни

Москва, 7 июня. Прототипом одного из героев сериала «Чернобыль» стал генерал-майор Николай Тараканов, который командовал воинскими подразделениями на месте катастрофы. Посмотрев проект американского канала HBO, он сравнил события в сериале и жизни.

Тараканов возглавил операцию по снятию ядерного топлива на месте аварии. В ответ он поставил условие, чтобы для проведения операции были отобраны пять тысяч человек.

По словам генерал-майора, в военное время предельная доза облучения составляет 20 мк3в. Единицы ликвидаторов последствий катастрофы перешагнули эту дозу: в основном это произошло из-за недосмотра командиров или по безалаберному отношению к работе самого солдата.

Тараканов также отметил, что первыми к работе приступили шахтеры, которые вырыли шурф и вытащили оттуда сотни кубометров земли, которую переправили в могильники. Журналисты напомнили, что в фильме горняки работали голышом.

«Я не видел их нагишом. Это тоже перебор, я скажу, — констатировал Тараканов. — Надо было отрыть шурф, подвести под блок бетонную плиту, устроить охлаждение из азота, вроде холодильника. То есть, идея правильная, и она, конечно, помогла. Но шел сентябрь…»

Опроверг генерал-майор и слухи о том, что истинные цифры радиации скрывали даже от военных. Он вспомнил, как один из руководителей ликвидации последствий аварии Борис Щербина находился в унынии от сложившейся ситуации: роботы не сработали на месте трагедии. Тогда на собрании госкомиссии прозвучал термин, который использовали и в сериале.

«Тогда кто-то (я не помню сейчас, кто именно) сказал, что единственный вариант [ликвидации последствий] — биороботы. Речь шла о солдатах», — констатировал Тараканов.

В фильме эту фразу говорит химик Валерий Легасов, однако на собрании его не было, уточнил очевидец событий. Он предположил, что она принадлежала начальнику штаба по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Юрию Самойленко.

Тараканов убежден, что образ руководителя СССР Михаила Горбачева как неуверенного человека был передан верно.

«Если говорить о натуре человека, которого я все-таки близко знал (пусть он меня слушает сейчас), то в нем [Гобачеве] не было мужского стержня, как, допустим, в Борисе Николаевиче Ельцине», — пояснил Тараканов.

Понравился генерал-майору и герой сериала, прототипом которого он стал. Его сыграл актер Ралф Айнесон.