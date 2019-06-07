Врач рассказал, как встреча с Соболь повлияет на беременность Симоньян. ФАН-ТВ

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь подкараулила главного редактора МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян с камерой у входа на радиостанцию «Эхо Москвы». Позже стало известно, что Симоньян госпитализировали из-за угрозы прерывания беременности. Акушер-гинеколог Владимир Шапкайц рассказал, как встреча с Соболь может повлиять на беременность Симоньян.

«Если произойдут преждевременные роды, в зависимости от срока. Срок вы не знаете, я тоже. Шансы потерять [ребенка - прим. редакции ФАН-ТВ], что он погибнет после рождения в незрелости. Чем меньше срок, тем больше шансы. Влияние на начало родовой деятельности, выброс стероидных гормонов, стресс, повышается слизистость матки, вызывает сократительную деятельность, и таким образом провоцирует выкидыш»,‎ — уточнил акушер-гинеколог Владимир Шапкайц.