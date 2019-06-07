Володин заверил, что Россия выдержит введенные против нее санкции

Москва, 7 июня. Россия выдержит вводимые против нее санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Мы можем сегодня сказать, что какие бы санкции кто-то ни вводил в отношении России, мы сможем выдержать эту ситуацию», — заверил он в эфире телеканала «Россия 1».

Володин указал, что у желающих «разрушить» Россию и ее экономику ничего не получится. Он также отметил, что санкции против Москвы стали неизбежны, как только страна начала развиваться, в том числе как игрок на экономическом поле.

При этом воссоединение Крыма с Россией стало лишь поводом для введения против страны ограничительных мер, а не причиной для них, считает Володин.

«То, что у нас сегодня происходит — это торговые войны», — заключил спикер Госдумы.

Стоит отметить, что в последнее время все чаще звучат заявления европейских политиков о том, что санкции, введенные против России, пора снимать. Признают это также и в Соединенных Штатах. Так, агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится об «усталости» американских властей от санкций против РФ.

Как не раз отмечали общественные и политические деятели как в России, так и за рубежом, введенные Западом санкции не оказали существенного влияния на экономику РФ. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ограничительные меры связаны с попыткой сдержать развитие страны. По его словам, от действия санкционной политики страдают «прежде всего те, кто ее инициирует».

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав России.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». Кроме того, Киев призывает западные страны поддержать его позицию, в связи с чем против России были введены санкции.