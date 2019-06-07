Беременная Симоньян после нападения неадекватной Соболь подверглась жесткой травле со стороны ОПГ Навального

Москва, 7 июня. Сторонники скандально известного блогера Алексея Навального начали травить в соцсетях беременную Маргариту Симоньян, на которую напала юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.

Напомним, скандалистка Соболь, которая заявила о намерении баллотироваться в Мосгордуму от 43 округа, подкараулила главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян у входа на радиостанцию «Эхо Москвы» и набросилась на нее с вопросами об очередном «расследовании» ФБК и мэре Москвы Сергее Собянине. Главред RT в вежливой форме отказалась давать интервью, но Соболь это не остановило, и она продолжила агрессивно донимать женщину, которая находится на 18-й неделе беременности.

По словам сотрудников радиостанции, сторонница Навального специально караулила главреда RT. Как рассказала сама Симоньян, Соболь гналась за ней по коридорам. После инцидента беременную женщину госпитализировали. Позже она сообщила об угрозе прерывания беременности. Однако этого сторонникам Навального, которые якобы выступают «за демократию», «свободу мнений» и «прекрасную Россию будущего», оказалось мало. Они начали третировать и оскорблять Симоньян, позабыв не только о своих догмах, но и о простом человеческом сопереживании.

После инцидента со скандалисткой Соболь главред RT обвинила ее в харассменте, подчеркнув, что такая тактика не поможет на выборах в Мосгордуму.

По последней информации, Симоньян находится в больнице. Юрист так называемого ФБК Навального спокойно провела эфир на радио «Эхо Москвы», даже не задумываясь о возможных последствиях своего наглого и совершенно бестактного поведения.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов не стал вмешиваться в ситуацию, но после ее обострения все же принес формальные извинения Симоньян. Однако их мало — можно было на месте уладить конфликт и не допустить того, чтобы женщине в деликатном положении стало плохо. Главред «Эха Москвы» этого не сделал, при этом он прекрасно знал об агрессивном поведении сторонницы Навального. О безопасности и комфорте Симоньян не подумали и сотрудники радиостанции. По словам телеведущего Владимира Соловьева, скорее всего, они даже «не препятствовали такого рода провокации».

Очевидно, что Соболь напала на Симоньян, в первую очередь, ради ажиотажа перед выборами в Мосгордуму. Однако такой жестокий способ не поможет даже собрать необходимые подписи для выдвижения. Это подтвердил и колумнист RT Андрей Медведев. Он заявил, что в Мосгордуме Соболь не сможет предложить конструктивных идей.

«Кандидат в кандидаты» в Мосгордуму уже не первый раз нападает на людей. Так, Соболь оскорбила потенциального избирателя, назвав его «мразью» за то, что тот хотел сфотографировать ее. Молодой человек попытался мирно урегулировать нарастающую конфликтую ситуацию, но юрист так называемого ФБК грубо заявила, что она «его не отпускала».

Получается, что Соболь даже не пытается наладить контакт с избирателями — для нее это не имеет совершенно никакого значения. Она позволяет себе оскорблять прохожих, нападать на беременных женщин и агрессивно себя вести по отношению к журналистам. Так было и с корреспондентом Федерального агентства новостей, который пытался задать вопрос Соболь о том, будут ли публикации ее доходов — как и положено человеку, который претендует на место в законодательной власти города. Ответа журналист не получил, вместо этого ярая последовательница Навального грубо его оттолкнула, отказавшись рассказывать потенциальным избирателям об источниках заработка и финансирования.

Такая «секретность» наблюдается и по отношению к ее предвыборной программе. Соболь неоднократно предоставляли возможность рассказать, зачем же она идет в Мосгордуму. Но «кандидат в кандидаты» их с треском проваливала, увиливая от конкретных вопросов потенциальных избирателей.