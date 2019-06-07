«Возвращение в Простоквашино» планируют продать Китаю

Санкт-Петербург, 7 июня. Студия «Союзмультфильм» ведет переговоры с китайскими специалистами по поводу продажи первого сезона мультфильма «Возвращение в Простоквашино», летом он также будет представлен на анимационном рынке в Анси. Об этом рассказала председатель правления учреждения Юлиана Слащева.

На полях Петербургского международного экономического форума она сообщила, что у студии есть большие планы по международным продажам «Простоквашино». По словам Слащевой, заинтересованы в мультфильме, помимо Китая, также и страны Восточной Европы.

Единственное пожелание иностранных коллег, указала она, — большое количество серий. В настоящее время созданы 15 эпизодов, однако руководство «Союзмультфильма» планирует, что до середины 2020 года будут готовы уже 30 серий.

«Международные коллеги хотели бы покупать сезон целиком, просят ускорить производство», — рассказала Слащева РИА Новости.

Она уточнила, что зарубежные страны готовы покупать мультфильм. Они понимают его юмор и считают проект современным и интересным, указала она.

«Ближайшая точка, где мы покажем его — это анимационный рынок в Анси», — заключила Слащева.

Как напоминает «Культуромания», первая серия мультсериала вышла в апреле прошлого года. Новые серии появляются на официальном канале «Союзмультфильма» на видеохостинге YouTube раз в месяц. Ранее эпизоды мультфильма выкладывали в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на платформе сайта Кино Mail.Ru.

Последняя из 15 вышедших серий «Гипноз» рассказывала о разработанном псом Шариком гипнокруге, который он пытался испытать на почтальоне Печкине. Режиссером нового эпизода стала Евгения Жиркова.

Ранее шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста.