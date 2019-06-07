Глава ДНР отреагировал на обещание Зеленского «жестко отвечать» в Донбассе

Донецк, 7 июня. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил на обвинения Киева в обострении обстановки в Донбассе. Лидер ДНР считает, что таким образом Украина пытается скрыть военные преступления.

Ранее украинский лидер заявил, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе. Такой комментарий Зеленский дал в связи с сообщением о гибели двух бойцов ВСУ во время перестрелки с защитниками Донбасса, которая произошла под Горловкой в ночь на 7 июня. При этом президент Украины сказал, что большие потери на стороне украинской армии связаны с применением силами ДНР и ЛНР тяжелого вооружения.

«Попытка Зеленского переложить вину за обострение ситуации в районе поселка Новолуганское на нашу Народную милицию — это попытка, прежде всего, скрыть военные преступления именно украинских вооруженных формирований», — заявил Денис Пушилин.

Глава ДНР призвал не продолжать политику двойных стандартов, которой придерживался предыдущий президент Украины Петр Порошенко. При этом все слова украинского лидера о необходимости прекращения огня в Донбассе и освобождения пленных пока остаются лишь словами, отметил Пушилин. Украинская сторона продолжает обстреливать Донбасс и устраивать провокации.

Кроме того, Пушилин подчеркнул, что Киев пытается сделать Россию стороной конфликта и увести из конструктивного русла минские переговоры, касающиеся ситуации в Донбассе.

«В реальности именно у украинского руководства нет никакого контроля над ВСУ, на чем мы неоднократно акцентировали внимание мировой общественности», — отметил Пушилин.

Глава ДНР призвал мировую общественность «осудить и пресечь военные преступления Киева и решительным образом повлиять на выполнение Киевом минских договоренностей», сообщает Донецкое агентство новостей.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в столице Белоруссии были подписаны минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта. Комплекс утвержденных мер предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента принятия минских соглашений прошло уже четыре года, практически ни одно из утвержденных в столице Белоруссии требований не было выполнено украинской стороной. Верховная рада формально утвердила закон об особом статусе Донбасса, однако фактически он не применяется.

Ранее Денис Пушилин оценил действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе. Глава ДНР отметил, что действия украинского президента расходятся с заявлениями, озвученными во время инаугурационной речи.

Напомним, 4 июня украинские военные обстреляли мечеть в Донецке, в которой находились мусульмане, празднующие Ураза-байрам. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой на объект, не являющийся военной целью.