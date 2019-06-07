Кот-д’Ивуар готов вместе с Россией создать новую Африку

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия могла бы помочь африканским странам развить электроэнергетики. Об этом в пятницу заявил главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон, который выступает модератором дискуссии на ПМЭФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Робертсона, Россия имеет большой опыт в сфере энергетики, который мог бы пригодиться испытывающей проблемы с энергоснабжением Африке.

Предложение модератора дискуссионной площадки поддержал вице-президент Республики Кот-д’Ивуар Даниель Каблан Дункан. Он заявил, что Москва может дать сильный толчок развитию Черного континента.

«Экономическая и социальная инфраструктура также требует особого внимания. У нас уже есть опыт сотрудничества с крупными странами, такими как США. Вместе с Россией мы могли бы создать такую Африку, которую ждут африканцы», — подчеркнул он.

Комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики Комиссии Африканского союза Амани Абу-Зеид в свою очередь отметил, что Россия также может извлечь для себя выгоду, если начнет инвестировать в африканскую экономику и совместными силами развивать туризм.

Замместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, говоря о перспективах сотрудничества России и Африки, уточнил, что активное двустороннее взаимодействие уже происходит. Ожидается, что на форуме будет подписано множество соглашений, включая договоренности по совместной торговле и образованию.