Эксперт объяснил, зачем Ходорковскому убийство российских журналистов в ЦАР

Федеральное агентство новостей представило собственное расследование убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике. Выводы, которые можно сделать из этого расследования, прокомментировал главный редактор сетевого журнала PolitRussia.com Руслан Осташко.

Трое российских журналистов — Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко, прибывшие в ЦАР 28 июля 2018 года по заданию Центра управления расследованиями, финансируемого ранее судимым за тяжкие преступления олигархом Михаилом Ходорковским, спустя три дня после приезда были убиты в одном из самых опасных районов страны. Они должны были снимать фильм о мифической частной военной компании «Вагнер», которая якобы находится в ЦАР.

Убийство Расторгуева, Джемаля и Радченко вызвало большой резонанс. ФАН профинансировало поездку в ЦАР группы независимых журналистов в августе 2018-го, а в феврале-марте 2019-го оплатило работу в республике частного детектива Евгения Гвоздева, который выяснил, что Доминик Кристоф, он же — Мартин, который должен был координировать работу журналистов ЦУР в Центральноафриканской республике, связан с французскими спецслужбами и исламскими бандформированиями, терроризирующими ЦАР. А еще ФАН стало известно, что Ходорковский и «Мартин» знакомы лично.

«Нельзя утверждать однозначно, что журналистов в ЦАР убили намеренно, что ключевая фигура этой истории — условный «Мартин» — получал деньги Ходорковского и прикрытие французских спецслужб, которые хотят убрать конкурента в лице России из Африки. Всего этого нельзя утверждать однозначно потому, что даже такое обстоятельное расследование, какое провело ФАН, не может заменить собой следствие. Но есть вещи, которые лежат на поверхности. По первым же шагам, которые предпринял Ходорковский после гибели журналистов в ЦАР, было видно, что он пытается на этом пиариться. Эта история с самого начала была похожа на запланированную акцию. Беглый олигарх удивительным образом оказался к ней готов, и вся его информационная кампания была хорошо спланированной и рабочей», — заметил главный редактор журнала PolitRussia.com Руслан Осташко.

Политический аналитик напомнил, что Михаил Ходорковский фактически отказался помогать родственникам убитых сотрудников ЦУР, выдвинув какие-то нереальные условия, на которые те, конечно, не согласились.

«Расследование ФАН подтверждает версию о том, что Ходорковский использовал трагедию в личных медийных целях. Он тут же нашел виновных, тут же обвинил Евгения Пригожина в «устранении» журналистов, которые пытались расследовать деятельность мифической ЧВК «Вагнер», связываемой с бизнесменом... И все это на самом деле выглядело, как инсценировка. Более того, практического толка от задачи, которую Ходорковский ставил перед журналистами ЦУР — найти и снять военных инструкторов из России в ЦАР, нет. Потому что ничего противозаконного в том, что наши специалисты работают где-то за рубежом, быть не может. Более того, МИД РФ весной прошлого года официально сообщал о прибытии в ЦАР российских военных инструкторов для обучения местных силовиков противостоянию вооруженным бандформированиям. Если бы журналисты ЦУР назвали этих инструкторов сотрудниками ЧВК «Вагнер», это было бы сенсацией. Но сенсацией стало то, что тех, кто ищет ЧВК, убили. Ходорковскому нужен был медийный взрыв, а по какому из этих двух поводов — ему все равно», — считает Осташко.

Эксперт напомнил также, что организацию поездки журналистов в ЦАР поэтапно проанализировали и федеральные СМИ, и так называемые либеральные.

«И те, и другие пришли к однозначному выводу, что подготовка командировки российских журналистов в самую опасную страну мира была организована на крайне низком уровне. Они находились там без охраны, без средств самообороны То ли на этой поездке серьезно экономили, то ли готовили провокацию. Ведь, по сути, зачем тратить деньги, если гибель журналистов тоже выгодна? Благодаря ей Ходорковский поднял шум внутри России, попытался дискредитировать Москву в глазах обывателя и показал Западу, что является эффективным оружием против Кремля. А зачем ему это? Может, из мести?» — сказал Руслан Осташко.

По его мнению, Ходорковский однозначно действовал в кооперации с французскими спецслужбами, с которыми, согласно расследованию ФАН, связан загадочный «фиксер Мартин» — Доминик Кристоф.