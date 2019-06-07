Муж Маргариты Симоньян обратится к юристам после скандала с Любовью Соболь. События дня. ФАН-ТВ

На ПМЭФ обсудили пиратство
В Петербурге стартовал второй день международного экономического форума. Одной из первых открылась конференция, посвященная проблемам Интернета, в частности, пиратского контента. И, прежде всего, это волнует, конечно, гигантов медиаиндустрии. Своим видением ситуации поделился гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст:
«Мы понимаем, что на самом деле 90% просмотров — пиратские, и это, скорее всего, так. <...> Надо признать, что мы не можем пока переломить негативный тренд у пользователей, системно предпочитающих ворованный контент. Ну, вообще это логично. Нам всем с детства говорили, что искусство принадлежит народу. Когда выяснилось, что за какое-то искусство или развлечение надо платить, люди говорят: «Искусство принадлежит народу, какие платить?» — а мы говорим: «Ребята, если вы не будете платить, пусть немного, нам не из чего будет делать». И, в общем-то, рассчитывать на сознательность, к сожалению, не приходится», — Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала»
Нелегальный контент больно бьет по карманам правообладателей: во всем мире ущерб оценивается в триллионы долларов и осложняется тем, что пираты сотрудничают с онлайн-казино. В России, где интернетом пользуется около 90 млн человек (среди взрослого населения) сегодня одно из самых эффективных антипиратских законодательств. Но, как сообщил глава Роскомнадзора, Александр Жаров, уже готовится новый закон — он усилит ответственность интернет-компаний. Банально, но эффективно: повышением штрафов.
Кеосаян обратится к юристам
Очередной скандальный эпизод с участием сторонницы Алексея Навального — Любовью Соболь — может продолжиться в суде. По крайней мере, Тигран Кеосаян, муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, намерен обратиться к юристам. Накануне Соболь полчаса караулила журналистку у входа на радиостанцию «Эхо Москвы», а после гонялась за ней по коридорам с расспросами, почему-то, о мэре Москвы Сергее Собянине. Внеплановое интервью больше походило на допрос с пристрастием. Симоньян, которая, кстати, находится в положении, видимо, не выдержала стресса и попала в больницу, сообщив даже об угрозе для жизни ребенка. Впрочем, сейчас врачи оценивают ее состояние как нормальное.
Ассанжа ждут новые обвинения
175 лет — срок недостаточный. Похоже, именно так решило Министерство юстиции США — оно, как сообщает WikiLeaks, готовит новые обвинения против журналиста Джулиана Ассанжа. На основе показаний информатора — Сигурдура Тордарсона, бывшего волонтера WikiLeaks, который, кстати, как сообщают СМИ, тоже проходит по ряду уголовных статей (о подделке документов, педофилии и мошенничестве). На фоне и без того не лучших новостей самочувствие Ассанжа ухудшается — последние дни он провел в тюремной больнице, хотя проблемы со здоровьем у австралийца начались еще до ареста, когда он находился в посольстве Эквадора. Очередные слушания по его экстрадиции назначены на 14 июня. И, если правозащитники опасались смертной казни Ассанжа, то теперь власти США, если можно так сказать, «успокоили» общественность: по серии обвинений за публикацию секретных документов Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
Мэй уходит в отставку
Премьер-министр Британии Тереза Мэй официально покидает свой пост. Но пока лишь пост лидера правящей Консервативной партии. Формально политик останется во главе правительства до тех пор, пока идет борьба консерваторов за вакантное место. Предполагается, что будущие кандидаты зарегистрируются уже 10 июня, а выборы пройдут в конце июля, одним из фаворитов гонки эксперты называют бывшего мэра Лондона — Бориса Джонсона. Тереза Мэй в свою очередь «у руля» Консервативной партии держалась почти три года, но подала в отставку из-за нерешенной проблемы: выхода страны из Евросоюза. Сейчас Brexit в очередной раз отложен — до 31 октября. Споры по этому вопросу до сих пор не утихают как в парламенте, так и британском обществе.