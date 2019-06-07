Муж Маргариты Симоньян обратится к юристам после скандала с Любовью Соболь. События дня. ФАН-ТВ

На ПМЭФ обсудили пиратство

В Петербурге стартовал второй день международного экономического форума. Одной из первых открылась конференция, посвященная проблемам Интернета, в частности, пиратского контента. И, прежде всего, это волнует, конечно, гигантов медиаиндустрии. Своим видением ситуации поделился гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст:

«Мы понимаем, что на самом деле 90% просмотров — пиратские, и это, скорее всего, так. <...> Надо признать, что мы не можем пока переломить негативный тренд у пользователей, системно предпочитающих ворованный контент. Ну, вообще это логично. Нам всем с детства говорили, что искусство принадлежит народу. Когда выяснилось, что за какое-то искусство или развлечение надо платить, люди говорят: «Искусство принадлежит народу, какие платить?» — а мы говорим: «Ребята, если вы не будете платить, пусть немного, нам не из чего будет делать». И, в общем-то, рассчитывать на сознательность, к сожалению, не приходится», — Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала»

Нелегальный контент больно бьет по карманам правообладателей: во всем мире ущерб оценивается в триллионы долларов и осложняется тем, что пираты сотрудничают с онлайн-казино. В России, где интернетом пользуется около 90 млн человек (среди взрослого населения) сегодня одно из самых эффективных антипиратских законодательств. Но, как сообщил глава Роскомнадзора, Александр Жаров, уже готовится новый закон — он усилит ответственность интернет-компаний. Банально, но эффективно: повышением штрафов.