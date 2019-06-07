Матвиенко указала на ошибку в политике Зеленского

Москва, 7 июня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на ошибку в политике нового президента Украины Владимира Зеленского.

Матвиенко констатировала, что на Украине стартовала выборная кампания в Верховную раду​​​. По ее мнению, этот фактор сказывается на поведении Зеленского и его команды. Новый руководитель Украины, не имея собственной партии, хочет получить большую поддержку граждан, передает РИА Новости.

«И он пытается заигрывать со всеми политическими силами Украины, включая маргиналов, чтобы всем понравиться», — заметила председатель верхней палаты российского парламента.

Однако Матвиенко в эфире передачи «60 минут» обратила внимание, что такое поведение является ошибкой и не привет к реализации целей нового президента Украины.

«На мой взгляд, это ошибочная политика, неправильная, она не даст результата, — подчеркнула она. — Но надо дать ему время, он должен сформировать команду — один в поле точно не воин».

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко посоветовала Зеленскому по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства. Она уточнила, это нужно делать до тех пор, пока «их все же не отправят в отставку».

Накануне Зеленский ответил на петицию с требованием его досрочной отставки. Новый президент Украины объяснил, почему он не может на данный момент покинуть пост главы государства.