Президент ПМР добьется расширения прав приднестровцев с паспортами РФ

Граждан России, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике, становится все больше. Руководство региона намерено добиваться права на получение паспортов РФ для категорий приднестровцев, у которых пока нет такой возможности. Кроме того, на повестке дня стоит расширение возможностей для местных россиян в рамках углубления интеграционных процессов.

Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал президент ПМР Вадим Красносельский, который и сам является гражданином России.

— В Госдуме РФ анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье. Депутат от партии «Единая Россия» Александр Ярошук уверен, что в ближайшее время по этому вопросу будет принято политическое решение. По вашему мнению, как это скажется на жизни Приднестровской Молдавской Республики?

— Прежде всего хотел бы внести ясность: у ПМР своя длительная история взаимодействия с российскими коллегами по вопросам консульского обслуживания жителей Приднестровья, обладающих российским гражданством.

В столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе постоянно действует пункт выездного консульского обслуживания посольства Российской Федерации. Он осуществляет первичную выдачу и плановую замену истекших заграничных паспортов Российской Федерации. В целом учреждение оказывает широкий спектр услуг для проживающих в Приднестровье граждан РФ. На протяжении многих лет в отношении жителей Приднестровья, родившихся до декабря 1991 года, также распространяется упрощенный порядок вступления в гражданство России.

— Но ведь не все приднестровцы могут легко получить гражданство РФ…

— Проблемы в этой области сохраняются, и Приднестровье, безусловно, приветствует любую инициативу российских коллег в этой части. В частности, мы рассчитываем на упрощение процедуры получения гражданства для жителей Приднестровья, родившихся после 26 декабря 1991 года, а также иных граждан ПМР, которые ранее вынужденно оформили гражданство Молдавии и других государств. На текущем этапе это препятствует им в упрощенном порядке получить российский паспорт. Мы ведем диалог с российской стороной в данном направлении.

— Ситуация как-то меняется?

— Мы приветствовали недавние законодательные изменения в России. Я направил соответствующее обращение в адрес президента РФ с тем, чтобы рассмотреть возможность получения в Приднестровье российского гражданства в упрощенном порядке для этих категорий людей. Отмечу также, что данный вопрос был одним из центральных в рамках моей встречи с заместителем председателя правительства РФ, специальным представителем президента России Дмитрием Николаевичем Козаком в Тирасполе 4 июня.

— Сколько сейчас граждан России проживает в ПМР?

— На сегодняшний день в Приднестровье проживает свыше 220 000 граждан Российской Федерации, но соотечественники — все 500 000 жителей ПМР. При этом мы фиксируем стабильно высокий интерес наших жителей в получении гражданства РФ. Уверен, что эта цифра будет расти.

— Как вам кажется, приблизит ли раздача российских паспортов воссоединение региона с Россией?

— Я сторонник комплексного подхода к данному вопросу и считаю, что если гражданин имеет законные основания на получение гражданства РФ, то он должен иметь возможность реализовать это право. Кроме того, я уверен, что нам необходимо развивать и углублять интеграцию с Россией во всех направлениях, включая расширение возможностей для получения жителями Приднестровья гражданства РФ и последующую реализацию ими всего комплекса прав и законных интересов. В частности, сегодня на повестке двусторонней коммуникации с российской стороной находятся вопросы о возможности применения в Приднестровье программы материнского капитала, а также использования российских полисов медицинского страхования.

Напомним, что буквально на днях, 4 июня, российский вице-премьер Дмитрий Козак после встречи с главой ПМР Вадимом Красносельским обещал урегулировать проблемы, связанные с получением гражданства РФ всеми, кто имеет на это законное право.

«Мы обсудили и вопрос получения приднестровцами российского гражданства. Он носит скорее казуистический, юридический характер. Рассмотрим его совместно с министерством иностранных дел и найдем соответствующее решение. Все люди, которые имеют право на получение гражданства в соответствии с документами, должны этим правом воспользоваться», — уточнил он, подчеркнув, что речь идет о недоразумении технического, но никак не политического характера.

Нелишним также будет напомнить, что, согласно указу президента России Владимира Путина, жители Донецкой и Луганской народных республик имеют право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. В данный момент они массово сдают документы для оформления паспорта РФ. Многие, кто пока не занимается этим, в беседе с ФАН признаются, что ждут, когда схлынет первая волна дончан, желающих стать россиянами, и тогда уже спокойно, без очередей, приступят к оформлению российского гражданства себе и своим детям.